【名家筆陣】易憲容：貿戰升級　如何保持定力？

可以說，隨着美國總統特朗普出爾反爾，以極限施壓讓中美貿易戰逐漸升級，先是聲稱要對中國3,000億美元商品徵收10%的關稅，然後當人民幣兌美元的匯率跌破7算後，立即宣布中國為匯率操縱國。美國財政部指出，中國央行8月5日發布的聲明等於公開承認具有操縱匯率的豐富經驗，並準備繼續進行這種操作。所以，美國政府認定中國正在操縱人民幣匯率，這是美國25年來首次。



如果再這樣你來我往，中美貿易戰可能升級為貨幣戰。還好，中國央行較為明智，不僅聲明根本沒有這種意圖，也立即讓人民幣兌美元的匯率開始穩定。其實，在敵強我弱的情況下，中國不宜與美國打貨幣戰，最為重要的應該是在這場中美貿易戰逐漸升級中保持定力。這樣才能走到最後。



筆者早就撰文指出，在中美貿易戰中，特朗普的軟肋就是以各種手段、各種方式來拉選票，為明年美國總統選舉作準備。所以，對特朗普來說，任何荒唐的東西都可能出現。比如，這次在上海的中美貿易談判，特朗普一看到談判的結果沒有符合他的短期目標，立即翻臉食言，立即採取極限施壓想以此來讓中國就範。



有了1年多與特朗普打交道的經驗，這次中國政府不上特朗普的當了，他要如何玩就讓特朗普自己玩好了。特朗普急，中國不用急。今後中美貿易戰愈再升級，中國就愈不着急。特別是不要與特朗普玩貨幣戰，這可是中國的弱項。如果中國與特朗普玩貨幣戰肯定會把自己玩完。



當然，面對中美貿易戰升級，中國最為重要的是保持國家定力，就是要把當前中國經濟中存在的一些重大問題處理好。





比如，目前中國經濟生活最大問題或最大毒瘤就是經濟的「房地產化」，就是如何來處理這個人類歷史絕無僅有的巨大的房地產泡沫。如果這個毒瘤不割除掉，中國經濟永遠無可持續健康發展之日，要應對美國的貿易戰也是不可能。所以，最近無論是中央政府還是金融監管部門，都在下決定來化解這個問題，來割除「經濟房地產化」這個毒瘤。因為這次與以往最大不同的是，面對經濟增長下行，面對中美貿易摩擦的升級，政府還是在痛下決心來解決這個問題。可以說，如果中國政府真的能夠以壯士斷臂式割除了這個毒瘤，中國經濟向好指日可待。



另外，就是要對國有企業進行全面改革，讓民營經濟真正強大起來。目前中國的許多問題都出在國有企業佔有社會資源大多而效率低下。無論是實體經濟還是金融市場都是如此。比如說，中國的金融市場特別是資本市場之所以發展嚴重滯後，其根本上就在於國有銀行地位過於強大。這樣的一個銀行體系把社會及實體經濟資源都佔去了，其他企業又如何發展？例如2017年A股上市的3,500家公司總利潤3.3萬億元，但26家銀行就佔有1.39萬億元。佔比7%的銀行數卻賺了42%利潤，銀行的賺錢能力是其他上市公司的100倍，而這種結果基本上是政府的實質性資源及政策性資源注入的結果。這種情況不改善，實體經濟及金融市場又如何可以好好地發展，中國經濟也會無定力。



所以，對於中美貿易戰的升級，其實沒有多少可擔心的事情，中國也毋須着急。中國重要的是通過重大的制度改革，解決當前國內一些重大的經濟問題，增加中國經濟的定力。



易憲容

青島大學經濟學院教授，當代內地著名經濟學者，有「房地產平民代言人」的稱號。

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