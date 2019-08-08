會計師公會：加強披露　提升上市公司ESG表現

上市公司投資者往往最着重財務業績。近年，國際間愈趨關注企業在環境、社會及管治(即ESG)的表現，認為妥善處理相關風險和抓緊當中機遇，能提升整體業務及財務效益。



本港監管機構對上市企業的ESG報告日益重視，港交所早前就檢討《ESG報告指引》(《指引》)展開諮詢，提議改動多項披露規定。



現行的《指引》列明上市公司在不同ESG範疇有「建議披露」和「不遵守就解釋」兩種程度的披露責任。這次諮詢中最重要的建議之一，是引入「強制披露」級別，強制規定企業須披露董事會對ESG的監督、如何識別、評估和管理重要ESG事宜(包括業務風險)，以及如何按ESG目標檢討進度。此外，諮詢亦提議將「建議披露」的範疇提升為「不遵守就解釋」；如此一來，上市公司的披露責任便提升為「不遵守就解釋」或「強制披露」兩個層次。



香港會計師公會認為提高披露責任切合大勢所趨，有助提升上市公司的ESG質素。事實上，不少海外市場都有相類規定，要求上市企業披露董事會參與ESG的程度。有關建議的目的，是確保管理層在決策過程中顧及ESG議題。



公會認為此舉是令ESG匯報成為企業主流資訊的重要一步，從而構成整體管治的重要部分。投資者及持份者亦能從企業的ESG匯報，評估其對增強ESG管治的決心。



除董事會參與外，氣候變化亦是ESG的重要一環。相信大家仍記得去年香港受強颱風侵襲，社會運作大受影響。環境及氣候因素會對經濟活動帶來衝擊已是不爭的事實，個別產業(如農業、資源、保險等)更是首當其衝。港交所擬於《指引》中新加入有關氣候變化的披露規定，並要求企業就環境有關的關鍵績效指標(即KPI，例如排放量、用水效益及減廢等方面)所制訂的目標及相應措施作出披露。



公會支持這些建議，並認為應視氣候變化為風險因素，而企業應按環境因素的重要性來制訂KPI。氣候變化已是全球關切的議題，可能對企業的營運、可持續發展能力及長遠價值構成影響，加強披露規定有助企業正視氣候及環境因素，有關改動亦符合國際趨勢。



此外，公會亦贊成港交所將社會因素披露規定提升為「不遵守就解釋」及加強KPI披露的建議。現行的社會因素披露責任屬自願披露性質，故企業在這方面的透明度普遍不高，此舉將有助提升企業對社會責任的關注及管治。



與此同時，港交所亦建議縮短ESG報告的刊發時限，跟年報一樣至財政年結日後四個月(主板)或三個月(創業板)，並鼓勵上市企業就ESG報告尋求獨立驗證。公會對此十分認同，兩項建議有助推動企業及其董事會，將編製及審閱年報與ESG報告的重要性和嚴謹程度看齊。新刊發時限可讓投資者同時對照企業的財務及ESG表現，而獨立驗證可提高ESG披露的可信程度，令投資者及持份者對企業更具信心。公會提議新刊發時限在兩年後實行，以讓上市公司作準備。



ESG報告的精神，在於企業正視ESG如何影響業務及發展、應對當中的風險和機會，加強實際管治並作出披露。這與公會一直倡導企業要實踐良好管治的理念如出一轍。公會深明ESG的重要性，早於2011年已在每年舉辦的「最佳企業管治大獎」中加入ESG獎項。大獎已踏入第20周年，為本港公私營機構樹立最佳企業管治及可持續發展╱社會責任報告的楷模。本年度大獎正接受報名，詳情可瀏覽公會網頁。



香港會計師公會

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