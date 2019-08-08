彭偉新：雅生活業績向好　有力重返高位

港股走勢維持低位徘徊，雖然恒指在周二由低位明顯反彈，令到日線圖上出現一枝大陽燭走勢，反映低位有較強的買盤推動股價反彈。不過，6月4日低位26,671點仍然未能收復。因此，港股的整體走勢仍然處於回調的走勢內。



若果未能向上升返26,671點的阻力，相信港股仍然難說已經見底，尤其是近期較多的機構投資者在收市後的競價時段沽價，令到資金外流的情況出現，相信會繼續對港股的走勢帶來利淡作用。預期恒指仍然會繼續向去年10月低位24,540點進發。



雅生活服務(03319)於7月初曾發出盈喜，指中期純利會按年增長逾50%，主要是來自管理面積增加外，多元化增值服務亦帶來強勁的收入增長，成為了帶動盈利上升的主要動力。而在整體業務持續向好下，預期集團在2019年全年盈利可以上升約三成，帶動股價仍然有上升空間。



其股價於去年10月底見低位8.62元後，便持續作出反彈，更於7月時升上16.76元，升上上升通道頂部才見頂，近日股價急跌至12.48元，失守過100天線後便再度轉強，預期股價可以在回調個升浪總升幅的38.2%後回穩，並再度作出反彈，預期股價在RSI再度轉強下，有機會重返之前高位，建議投資者在跌至14元水平買入，上望之前高位16.8元，但股價一旦跌穿12.48元請先行沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)



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