楊俊文：主流策略在於如何撤資

隨着暴亂每周升級，早前已說過香港的資產已是負投資價值，所有以香港業務為主的企業必須避開。租務類主要有領展(00823)、太古A(00019)、新鴻基地產(00016)和一眾以香港為基礎的房託基金。地產發展類有恒基地產(00012)、信和置業(00083)和港鐵公司(00066)等；零售酒店有莎莎(00178)、大酒店(00045)等；銀行保險有中銀香港(02388)、滙豐控股(00005)，恒生銀行(00011)和友邦保險(01299)更甚。



近來真的收到很多朋友問及應否買這類跌得較深的香港企業，短期來計，恒生指數跌得太急，近兩天港股應跌不跌，這是非常明顯的反彈格局，預計恒生指數很快會出現報復式反彈去夾倉，所以短期來說買此類股份博反彈是可行的，但香港主題的股份會彈得比人少，跑輸大市。中長線方面，每次反彈都是沽出香港資產的機會。



樓市方面，原來的剛需很多都消失，很多國家都對香港發旅遊警告，中國沒有限制旅客來港，但都不鼓勵來。海外企業暫停在港擴展、商務展覽另選佳地、海外投資者更不會來港買樓。租客少了，做生意的執了，買家消失了，哪來剛性需求？租金會跌，樓價更會大跌。現時主流的策略是如何把投資撤離香港，而不是在香港找尋投資目標。港匯急跌是一個警號，不得不防。



博浩資產管理首席投資總監 楊俊文



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