陳蓓敏：港交所有追落後空間

周初外圍股市飽受中美貿易戰升級和人民幣破七等因素困擾而大幅下跌。幸好周二美股反彈約1.3%，道指重返26,000點水平。人仔破七，令特朗普非常不滿，更將中國列為匯率操縱國。美國財政部五月時並沒有把中國列入操縱國，而今次在後續懲罰措施出台前，要先與國際貨幣基金組織(IMF)洽商，程序需時。內地官媒則指人民幣破七純由市場推動。現距離9月1日加徵關稅生效日期尚有時間，但市場感悲觀，因中美兩方皆擺出強硬姿態。



港股經過周一大洗劫後，周二見反彈，成交亦見增加，短線反彈空間約於26,300至26,800點間。受累於美國上訴庭要求三間中資銀行須回應美國檢察當局涉北韓調查的傳票，周三(8月7日)早段大市升勢受阻，內銀股表現溫和。



市場資金傾向防守選擇，中電(00002)被點燈，周三升近3%。8月將有多間藍籌公布業績。騰訊(00700)將在下周三公布中期業績，近期股價表現硬淨，月內低位為328.2元。早前集團發布「騰訊雲‧雲遊戲解決方案」，以雲計算和串流技術為基礎的在線遊戲技術，提高操作信息傳輸，增加流暢感。



港交所(00388)則屬追落後之選，高位回落約15%。有消息指倫敦金屬交易所(LME)有意延長全部金屬的收盤公開喊價交易時段。近期金價做好，有利商品交易。建議候低吸納，目標價268元，跌穿224元先行止蝕。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號:ACG 082，客戶持有騰訊)



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