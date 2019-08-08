美股震盪！道指曾瀉589點　收市僅跌22點

中美貿易戰持續激化，刺激避險情緒升溫，資金湧入國債市場，美國股市周三急挫後回穩，三大指數收市窄幅上落。



道指早段最多跌589點，其後出現「V」彈，跌勢持續收窄並一度轉升，全日收報26,007點，跌22點或0.09%；標指收報2,883點，升2點或0.08%，此前盤中一度挫近2%；納指亦先跌後回升，收報7,862點，升29點或0.38%。



大型科技股普遍靠穩，蘋果公司全日升逾1%；Facebook和亞馬遜均升約0.3%；惟Netflix收跌1.87%。



美國債市周三有異動，10年期美債孳息率低見1.598%，與兩年期美債收益率之間的差距跌至不足8個點子，屬2007年以來的最低水平。



一般而言，上述年期的債息曲線一旦出現「倒掛」，即兩年期債息高於10年期債息的話，市場普遍預期經濟會在未來1至2年內衰退。然而，積極的一面是，這將迫使聯儲局減息，目前利率期貨顯示9月份減息的可能性為100%，減息0.5厘的可能性達40%。



對於市況，Seven Points Capital合夥人Michael Katz表示，機構投資者需時消化最新中美貿易戰的形勢，至今似乎已經在股價上反映了，相信如果之後沒有令人驚訝的消息，股市有望走出陰霾。



不過， Spartan Capital Securities首席市場經濟師Peter Cardillo認為，債息急跌和金價飆升，均反映市場對貿戰憂慮升溫，投資者未來仍需保持審慎。



紐約期金於周三急升逾2%，收市突破每安士1,500美元關口，創自2013年以來新高。



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