【市前重點睇】美股收跌22點　金價衝破1500美元

●美匯指數反覆企97.544，離岸人民幣(CNH)低見7.0921，港匯見7.8402，圓匯企106.21，英鎊跌至1.2147，歐元考驗1.12關。金價飆至1,502美元後回順。油價急挫4%，布油低見55.88美元，紐油隔夜瀉至50.52美元後跌幅收窄，最新企52.45美元。道指期貨上升。



●國際指數公司MSCI明晟宣布，上調中國大盤A股的納入因子，由10%升至15%。在調整之後，中國A股在MSCI中國指數和MSCI新興市場的比重，將分別為7.79%和2.46%。 https://bit.ly/2TdJ0HF



●外媒報道，雖然中國宣布停止進口美國大豆，但一位「神秘買家」挺身而出。美國農業部周三(7日)宣布將16.5萬噸油籽出售給「未知目的地」。



●道指早段最多跌589點，全日收報26,007點，跌22點或0.09%；標指收報2,883點，升2點或0.08%；納指收報7,862點，升29點或0.38%。 https://bit.ly/2yQnFdX



●10年期美債孳息率收報1.7342厘，升3.19點子，一度低見1.598厘，與兩年期美債收益率之間的差距跌至不足8個點子，屬2007年以來的最低水平。



●美國6月消費信貸增加145.96億美元，市場預期為161億美元，5月份為175億美元。



●又針對華為中興！美國將發布禁令阻政府用中國電訊設備。



●全球貨幣戰︰美國總統特朗普再轟聯儲局減息太慢！稱中國不是問題。

-芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，經濟面臨逆風挑戰，意味聯儲局進一步減息合理。



●港股ADR指數收報25,997點，無升跌。



●即月恒生指數夜期收報25,946點，升3點，低水51點，成交59,664張。



●紐約期油收報每桶51.09美元，跌2.54美元或4.7%。布蘭特期油收報每桶56.23美元，跌2.71美元或4.6%，創今年1月初以來收市新低，並已自4月高位累跌24.5%，陷入技術性熊市。

-外媒報道，沙特不會容忍油價持續下滑，並且正在考慮所有可行選項。



●紐約期金收報每安士1,519.6美元，升35.4美元或2.4%，創7周以來最大單日升幅，並續創2013年來新高。



●英國富時100指數收報7,198點，升27點或0.38%；法國CAC指數收報5,266點，升31點或0.61%；德國DAX指數收報11,650點，升82點或0.71%。 https://bit.ly/33iiEZR



●中國外儲按月減少155億美元，連續8個月增持黃金。



●國泰預警局勢動盪打擊業務。 https://bit.ly/2TeVvTr



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