【股民熱話】港元兌人民幣好快1兌1？對港人有咩影響？

一年眨眼又到8月，港股一直受中美貿易戰的影響，而6月以來香港社會動盪，更為本來淡靜的市況添波動。淡友把握機會發動攻勢，將恒指推落25,000點水平，令今年以來恒指波幅擴大至4,883點。到底短線係咪已見底，筆者都唔敢講，皆因如今無論係內憂抑或外患，演變落去，最壞的情況可以係一場「十級風暴」，引發極端波動市，實難以恒常的情況來推斷。



不過，今年中國有個大日子，就係10月的70華誕。如無意外，9月起美國會向三千億美元進口中國商品加徵10%關稅，若於此前後雙方關係再度惡化，美國總統特朗普可能會再向中國送上「賀禮」，包括宣布於年底前將那三千億美元的進口中國商品關稅由10%提升至25%，即向全數進口中國商品加徵25%關稅；再向中國科企出招，並將打擊的目標企業範圍擴至中國金融企業，總之就無所不用其極作出打擊。咁搞法，中國經濟前景顯然係極不樂觀，人民幣轉弱不無原因。



周三(7日)傳來新西蘭及泰國央行均宣布減息，在中美貿易戰升級，農產品滯銷以及進口商品價格上升打擊美國經濟之下，9月份聯儲局大幅減息的機會大增。至於中國，本周人民幣破7算，是2008年金融海嘯後首見，意味今年以來中國多番強調人民幣匯率「保七」的目標已不再存在，取而代之是準備好讓人民幣貶值，以抵銷美國關稅措施的影響。



依目前的情況，下半年歐洲央行及美國聯儲局都會減息甚至再施行量寬，今年以來一直未有動「息」的中國，似乎正留備好彈藥打好呢場貨幣戰。近日港元兌人民幣一度去到0.9，不能排除未來會重見1兌1的日子，那對香港人尤其投資者有何影響？



首先，內地旅客來港消費的意欲下降，訪港旅客整體消費額會下跌，香港的零售及旅遊業將面臨挑戰，就業市場可能會明顯轉差。相反，港人返內地消費和投資的成本相對便宜了，但以內地的經濟景氣和前景展望，是否能吸引外資包括港資北上投資，又係另一回事。



其次是，香港衣、食等生活百貨不少由內地進口，理論上人民幣貶值下，港元消費力相對強了，進口食品價格或會有所下跌。只是如今香港人的日用品進口來源都幾廣泛，人民幣維持慢貶，對港人日常生活成本的影響存在，但又不致會太明顯。



此外，在人民幣貶值之下，主要收入為人民幣的在港上市中資股，估值將會持續受壓，唔想承擔人民幣貶值風險，可以集中火力揀港企股，少一瓣擔憂。當然，人民幣中長期貶值開始，做人民幣定期存款收息，除非所持人民幣以後有用得着的地方，否則要提防收息唔夠匯水，都係揸港紙穩陣！至於話返大灣區打工賺人仔，即使應繳個人稅率同香港睇齊，似乎都未必划算！



東方產經專欄作者 帥哥

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

