【即市分析】收息股已經唔係一條出路！

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰發展未明、環球央行先後減息，好似昨日(周三)新西蘭央行又意外地減息0.5厘，幅度之大令市場驚訝，連帶歐洲央行早前暗示將減息放水救經濟，美國已進入減息之路等，凡此種種皆反映出連國家層面級別的各大央行，都覺得環球經濟前景唔多樂觀。港股反來覆去，但政治事件愈演愈烈，港股大插插下，想搵個穩穩陣陣的股份收息都唔易，其實有冇選擇呢？



從基本面睇，今次政治事件已影響香港實際經濟，且短期內未見解決迹象，最直接受影響的本地地產以及零售消費股份，加上部分地區之樓市開始有零星減價個案，下半年香港經濟受股樓及消費意欲下跌雙重打擊所累，前景唔會樂觀。



事實上，港股既為成熟投資市場，投資者見投資市場勢色不對，就算股息吸引，但股價下跌就隨時變成「賺息蝕價」，都係沽多過買。大家睇睇一向收息族最愛的中電(00002)、電能實業(00006)、中國銀行(03988)、建設銀行(00939)、領展房產基金(00823)及置富產業信託(00778)等股價走勢近期全部破位而落，睇走勢應該仲有排落，點睇都買唔落手。



策略上，即使一眾收息股股價已跟隨大市下跌，估值亦已跌至相對吸引水平，但就算以中線收息角度考慮，既然未來股價續跌機會頗大，所以就算要分段吸納，亦毋須太心急入市，以靜制動最穩陣。

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