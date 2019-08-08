【即市分析】風高浪急　買金礦股最正路

東方產經專欄作者股博士：環球市場風高浪急，受避險需求增加帶動下，金價連連上升，不經不覺已升至1,490美元水平，與1,500美元關僅一步之遙，而在港上市的金礦股自然有運行。(金屬礦物板塊追蹤：https://bit.ly/2H8yD0t )



金價自6月上破1,300美元關後拾級而上，7月於1,400美元整固後重新發力，而1,400美元更成為短期關鍵支持位，且昨日即市一度高見1,491美元，與1,500美元心理關口指日可破，相信金價中線將以大漲小回步伐前進。



另外，金價與美元近期齊齊向上，多少反映市場避險需求之大。不過，要留意相對其他主要貨幣國家而言，美國仍有大量減息空間，事關如以往的高息貨幣澳元及紐元等已不存在高息，而歐元更已經零息，咁從貨幣匯率層面睇，美匯指數要上破100大關仍有一定難度，並間接有利以美元計價的金價進一步向上。



在港上市的一眾金礦股中，以招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)及山東黃金(01787)較具鑊氣，當中又以招金最當炒。從基本面睇，招金既為內地大型黃金企業，佔內地黃金資源量約十分之一，黃金佔集團收入的比例達9成，未來金價再上，其股價幾可肯定可會同步向上；其次，集團持有約63%權益的山東海域金礦，預期在明年投產，在金價趨勢向上下，對集團之貢獻將比原先預期更大，有利市場重估招金價值。



走勢上，該股股價早前主要在8.3至9.4元上落，但昨日破位而上，現價企穩多條主要平均線上，14日RSI為67，走勢利好，值得順勢追入，中線目標11元，止蝕位8.7元。



另外，山東黃金股價昨日同樣破位而上，MACD牛叉快速擴闊，走勢利好，該股一向爆邊後動力強勁，同樣值得吼位買入，目標價20元，止蝕位16.2元。當然，如果好保守但又想食金價這轉升浪的投資者，則可直接買入SPDR金ETF(02840)，現價在1,100元水平，睇怕仲有排行，亦可免卻企業管治的風險，緊跟金價走勢。

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