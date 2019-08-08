港股格局：郭家耀指市場避險情緒高漲

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，恒指於26,000點以下水平現喘定迹象，惟投資者大多仍對後市抱觀望態度，故反彈動力明顯不足。加上外圍方面，美股持續「大起大落」，市場依舊關注中美貿易談判進展，尤其是針對華為的一些採購限制等因素，將繼續影響大市氣氛，相信港股短期會維持反覆上落格局，恒指於25,550點至26,200點區間上落。



國際金價升穿每安士1,500美元水平，郭認為情況反映投資者避險情緒高漲，加上預期各國央行將維持貨幣寬鬆政策，相信金價升勢仍可持續，建議購入黃金ETF或金礦股，惟提醒投資者金礦股近期已累積一定升幅，需留意金價若出現整固，股價波幅會較為明顯。



至於雅生活服務(03319)中期純利按年增長63%，郭認為集團業績雖然理想，惟由於早前已發盈喜，料相信是次業績對股價未會有太大的提振作用。不過長遠而言，行業由於不太受外圍因素影響，且處於結構增長階段，待市況穩定後，可購入行業相關股份。



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