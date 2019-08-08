【專家點評】溫灼培：減息超預期　紐元受壓

周三，新西蘭央行宣布大幅減息半厘。行長奧爾警告，不能排除邁向負息可能，暗示息率還有很大下降空間。大家或會問，新西蘭經濟真的如此不濟要大幅減息嗎？新西蘭經濟實際不弱，第二季失業率處於3.9%的11年低位，第一季GDP按年更見2.5%增長，過去連續四個月更存在貿易盈餘。既然經濟不弱，又為甚麼大幅減息？



匯率相信是主因。周三未減息前，據外電數字顯示，在交叉盤上紐元高見1.025兌1澳元，這是自2016年9月以來最強位置。澳洲是新西蘭的主要貿易夥伴，紐元過強會削弱當地出口競爭力，不利當地經濟長遠發展。



另外，為兌現競選時承諾，今年4月1日，新西蘭工黨政府落實把當地最低工資增加7.2%。考慮到外圍經濟轉弱，國內工資成本同時大幅上漲加劇企業面對的營商壓力，不排除也驅使新西蘭央行作出大幅減息決定。



低利息水平，加上中美貿易關係轉惡不利中國以至區內包括新西蘭經濟。技術上，下調紐元的支持位至62.50美仙。



恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

