【專家樓評】李志成：政經局勢未穩　樓市受考驗

中美貿易戰最近再起波瀾，新一輪貿易談判結束之後，美國總統特朗普突然宣布向中國商品加徵關稅，令股市應聲下挫，不過市場已經逐步消化貿易戰走勢反覆的消息，相信買賣雙方短期只會較為觀望。



而美國聯儲局最近減息0.25厘，香港銀行未有跟減，換言之低息環境將維持，對樓市有一定支持作用，加上發展商未有放慢推盤步伐，一手百花齊放，上周末白石角新盤次輪銷售幾近沽清，未來亦有不少大型新盤陸續加入戰團，預計將帶動一手市場升溫。



另外，金管局公布，第二季末負資產個案由第一季末44宗，大減至僅1宗，而第二季末涉及貸款金額都比第一季末的2.3億元大減99%，至300萬元。



回顧上半年樓市氣氛轉活，樓價隨之向上，數據顯示，6月二手平均實用呎價比去年12月升約8.8%，負資產個案亦隨之下跌。現時本港政治爭拗尚未解決，大市氣氛難免受到影響，個別地區樓價有機會出現調整，負資產個案可能上升，不過香港未來房屋供應仍不足夠，剛性需求強大，加上低息環境持續，相信負資產大規模重現的機會不大。



香港置業行政總裁 李志成



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