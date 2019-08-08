港股格局：許繹彬料恒指短線難大幅反彈

港股近日表現反覆。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，環球市場風雲再起，港股八月剛起步已出師不利。首周大市以累跌近2,000點戰績開局，恒指更曾穿破26,000關口，創下8個月新低。在多項因素影響下，料恒指短線難大幅反彈，投資上宜謹慎操作。



他續指，香港局勢未穏，股市已經是陷入冰封狀態；狂人特朗普又突然為香港及全球股市來一招「雪上加霜」，在莫須有的前提下，發難再向中國徴收關稅，中國隨之暫停購入美國農產品。雙方拳來腳往，互不相讓。眼見人民幣十年來首度失守七算大關，美國立即反擊直指中國操縱匯率，貿易戰正逐級為貨幣戰。



中美關係劍拔弩張，殃及全球股市。加上本地風波迭起，市場充斥負面情緒，雖然周三恒指止跌略見微升，但缺乏利好消息之時，短期內大市料二萬五至二萬六區間徘徊，難見大幅反彈。同時，新股市場持續寂靜，近期只有一隻新股整裝待發，招股情況料難抱太大憧憬。



大市當下一波三折，觀乎中美爭拗也不至太過悲觀，皆因中方開始也不甘示弱，以人民幣貶值及停購美方產品作出還擊，相信特朗普不會死撐太久，好快又會再推特發放與中國領導人言歸於好的消息，刺激美股升勢。

此外，美聯儲減息，雖非周期式行為，但面對全球經濟形勢嚴峻，以及最新非農資料不勝預期以及美匯下跌等跡象，近月再度減息機會大大提升。另一邊廂，人民幣走弱某程度上紓緩了出口壓力，中國人製造的商品之價格競爭力有望提高。MSCI二次擴容及中央配套的外匯調控措施亦值得關注。



由於短期內未見回升動力，投資方面不宜盲目入市撈底搏反彈，建議密切政經情勢變化。黃金作為亙古不變的避險法寶，比防守股較穩陣，料短期內仍將進一步上漲。正值業績期，不妨關注重磅藍籌股騰訊等盈利情況，短線入手盈喜股；長線方面，看好受惠互聯互通機制，有望納入港股通的部分新經濟股。策略上依然審慎「投石問路」，伺機小注。



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