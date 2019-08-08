【專家樓評】蘇文豪：閱讀售樓說明書注意事項

不知大家曾否試過從發展商處購入住宅物業後，發覺所購單位狀況與售樓書上載有的資料有所不符？政府於2013年全面實施《一手住宅物業銷售條例》，規範於售樓書內提供予買家的資料必須更加透明、準確、清晰和統一。那麼條例實施後的售樓書如何能更好地保障買家權利？買家們查看售樓書時又應該留意甚麼地方？



首先從發展項目的外圍開始，新規定下的位置圖須展示距離項目範圍250米內所有建築物、設施或構築物的主要用途。其次是俗稱「飛機相」的發展項目鳥瞰照片。照片須在7,000呎以下的飛行高度拍攝，可清楚地顯示出項目周邊的環境。另外，售樓書內亦載有發展項目的「分區計劃大綱圖」，展示了項目500米範圍內所有土地的現有規劃及建議用途。買家們可從以上三種圖片大致了解擬購物業的周邊環境。



除此之外，售樓書亦須提供發展項目建築物的橫截面圖，顯示建築物不同樓層和毗連街道甚至行車天橋的水平相對距離。



值得注意的是，售樓書內通常載有項目期數的預計關鍵日期，買家應知悉此並非發展項目的交樓日期。所謂的預計關鍵日期，是指發展項目預計可向政府部門取得相關重要批文的日子。(如建築物的入伙紙、新批土地或曾作地契條款改動土地的滿意紙)發展商於預計關鍵日期後，可能仍須為建築物進行執修等工作。



買家須注意以上資料有可能隨時間而更改，故條例亦要求發展商須就售樓書內所載資料每三個月作出更新。



普縉建築測量副董事總經理 蘇文豪

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