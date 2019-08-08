【瑞銀推介】滙豐多次下試60元　兩手準備購沽證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：滙豐控股周一(5日)公布上半年業績，稅前盈利好過市場預期，不過中美貿易戰升溫，令周一港股大跌，重磅股滙豐控股亦難以置身事外。



而更令市場震撼的是，滙豐行政總裁及董事范寧在沒有先兆下退任，令市場擔心繼任安排、公司未來策略等，股價業績後曾跌至59.05港元，已失守所有主要移動平均線，而近日股價下跌時，成交急增，投資者可留意該股未來短線會否繼續出現沽壓。



如投資者看淡滙豐，可留意認沽證(20036)，行使價58.88元，2019年12月到期，有效槓桿約9.6倍。



不過，隨着一輪的急跌，該股現時息率已達6厘6，比不少藍籌股的派息都吸引，或吸引資金留意。如投資者看好滙豐，可留意認購證(19722)，行使價66.71元，2019年11月到期，有效槓桿約20倍。



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