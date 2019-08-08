【高盛推介】騰訊跑贏大市　輪證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(7日)結束三連跌，收市升約0.4%，周四(8日)早段繼續反彈，開市隨即重上340港元水平。公司將於下周三(14日)公布今年第二季業績。有外媒引述消息指，騰訊正尋求獲得約50億美元，5年期的融資貸款。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約1.24億港元，為同期最多資金流入的個股相關資產。而認沽證於近期則獲資金流出，當中周三有約240萬元。牛熊證方面，過去7個交易日皆錄得資金流入牛證，當中周三有約830萬元，而熊證於當日亦錄得約530萬元資金流入。



投資者如看好，認購證方面可考慮以行使價345至360元間、1個月期以上作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的騰訊購證(19503)，行使價356.08元，2019年9月18日到期，實際槓桿16.0倍，行使價345至360元間、1個月期以上產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署牛證，則可留意市場上最貼價的騰訊牛證(57400)，收回價328.18元，行使價325.68元，換股比率100，槓桿比率16.8倍，市場上最貼價兼槓桿最高牛證。



另一方面，近日市場關注行使價在315元附近、11月到期的認沽證。投資者如計劃部署認沽證，可留意當中槓桿最突出的騰訊沽證(19236)，行使價314.8元，2019年11月26日到期，實際槓桿9.1倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，可留意較貼價的騰訊熊證(51837)，收回價374.88元，行使價377.38元，換股比率100，槓桿比率10.3倍，高槓桿較貼價熊。



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本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



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