【專家點評】陳正犖：人民幣短線或未止跌

人民幣「破7」後，美國將中國列為「貨幣操縱國」，是25年來首次。人民銀行其後宣布發行300億元人民幣央行票據，市場視為人行出手穩定人民幣匯價。不過我們認為，人民幣「破7」或已掀起了人民幣貶值的序幕。



我們預期，最快於下個月，美國將會把3,000億美元的中國進口貨關稅，由10%提高至25%。這或額外拖低中國經濟增長達75點子，而中國則可能推出報復性措施，包括增加美國進口貨關稅和其他貿易限制，加上資金外流壓力和流入中國市場資金減少，或增加人民幣貶值壓力，屆時美元兌離岸人民幣則有機會上試7.5水平。



短期來說，我們預期美元兌在岸人民幣(CNY)或先行於7至7.1區間徘徊，美元兌離岸人民幣(CNH)或於7.15至7.25有阻力。惟要留意，若透過刺激性的政策令中國經濟靠穩，或簽署貿易協議，美元兌在岸人民幣則有機會回落至7算以下水平。



花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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