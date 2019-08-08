m18講場：耀才葉茂林千金加入一年　咁快講交棒？

本地證券商耀才證券(01428)主席葉茂林千金葉頴恩(Jacqueline)加入公司一年，身為主席助理就梗係忙啦，不過努力有回報，爸爸葉生就畀囡囡100分，仲希望3年後可以正式交棒！



不過，Jacqueline就笑言，長和系李嘉誠都90歲先退休，爸爸有排先到啦！佢仲好謙虛咁話，嘢係學唔完，跟爸爸可以學多啲真功夫！



雖然話係咁講，但Jacqueline呢一年喺公司已經做咗好多嘢，員工都好like。唔講唔知，市場數碼化、網上推廣、人才培育、員工福利等等，Jacqueline都有份幫手，日日都同各部門溝通，希望可以學多啲嘢，幫到爸爸手及令公司發展得更好！



講起人手，近期社會氣氛較差，公司會唔會裁員呢？Jacqueline強調，公司正積極拓展業務，雖然經濟環境不穩，但公司仲有好多職位空缺，唔單止唔會裁員，仲會繼續請人添！

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