【午市重點睇】人民幣疲軟　油價反彈

●在亞洲市，美匯指數續企97.5；圓匯略回至106.24；歐元兌美元報1.120；英鎊報1.216。港匯低見7.8424，最新企7.8391。離岸人民幣曾跌至7.1026，最新企7.0674。金價一度衝上1,506美元後回順；布油反彈，高見57.88美元，紐油現報52.6美元。道指期貨升106點。



●港股曾彈逾300點，恒生指數半日升173點或0.67%，報26,170點。https://bit.ly/2Ytxe1U

-傳騰訊尋求50億美元銀團貸款，利率或創公司新低。

-滙豐回購237萬股，涉約1,493萬英鎊。

-宏利金融第2季多賺16%，派息0.25加元。

-北大青鳥環宇附屬青鳥消防周五於深交所上市。

-異動股：夥三星研高清手機相機，小米曾漲逾4%。

-港股格局：郭家耀指市場避險情緒高漲。



●【即市分析】

-風高浪急，買金礦股最正路。https://bit.ly/2KojVY2

-收息股已經唔係一條出路！https://bit.ly/2KvuQhg



●A股快報：滬深三大指數半日收升約1%。https://bit.ly/31nTVl4



●亞洲股市：日股中段漲逾百點。https://bit.ly/31mRMWT



●中國7月出口按年升10.3%，高於預期；今年首7個月中美貿易總值2.1萬億元人民幣，按年下降8.1%。https://bit.ly/2GURaQB



●港元拆息︰1個月期拆息跌至1.88厘。



●人民幣速遞：中間價跌穿7算。https://bit.ly/2KwSrxZ



●人行不開展逆回購操作。



●日本6月貿易帳順差高於預期。



●傳港分店全線結業，Jack Wills指正研究亞洲業務去向。



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其他精彩新聞：【股民熱話】港元兌人民幣好快1兌1？對港人有咩影響？

https://bit.ly/2OH8pei



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