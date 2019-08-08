中移半年少賺14%　中期息1.527元

中國移動(00941)公布截至6月底止半年業績，股東應佔溢利約560.63億元人民幣(下同)，按年倒退14.59%；每股盈利2.74元，派中期息每股1.527港元。



期內，隨着傳統通訊業務市場趨於飽和，流量紅利快速消退，簡單依靠傳統要素投入來推動業績增長難以為繼，行業整體呈現負增長，公司的收入和盈利也承受較大壓力。上半年錄得營運收入為3,894億元，按年跌0.6%。其中，通訊服務收入為3,514億元，下降1.3%；EBITDA為1,511億元，增長3.6%；EBITDA率為38.8%，按年升1.6個百分點。資本開支為852億元。自由現金流達到410億元。



移動電話客戶總數為9.35億戶，淨增998萬戶；4G客戶淨增2,113萬戶，達到7.34億戶；有綫寬帶客戶淨增1,820萬戶，達到1.75億戶；物聯網智能連接淨增1.42億，達到6.93億。



公司提及，將加快推動5G發展，全面實施「5G+」計劃，當中包括：推動5G和4G技術共享、資源共享、覆蓋協同、業務協同，充分利用4G站址、傳輸資源，低成本高效建設5G網絡；融合5G與人工智能、物聯網、雲計算、大數據、邊緣計算等新訊息技術，打造連接與智能融合服務、產業物聯網專網切片服務；全面構建5G開放型生態體系；加速推動5G在更廣範圍、更多領域的應用，融入百業、服務大眾。



展望未來，公司認為外部經營環境日趨複雜嚴峻，宏觀經濟存在下行壓力，同質化競爭、跨界競爭更趨激烈並逐漸向生態競爭演進。隨着流量紅利快速消退，行業價值面臨更大挑戰，公司新舊動能轉換迫在眉睫，需要探索新的發展模式、新的收入增長點。

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