全球貨幣戰：管濤指影響人民幣穩定因素仍多

武漢大學經濟學博導、前外匯局國際收支司長管濤在最新報告指，海內外市場經歷初期的震盪後，已經初步吸收了人民幣跌破7算的影響；境內外匯市場並未有出現「破7」恐慌，市場依然相信中國政府有意願、也有能力保持人民幣匯率基本穩定。



他指出，境內美元兌人民幣匯率交易價上落幅度逐漸收窄，意味人民幣匯率貶值壓力減弱；離岸人民幣(CNH)相對在岸人民幣(CNY)持續偏弱，但差價並未進一步擴大；周一至周三銀行間市場詢價成交額，與2018年8月至2019年5月間每月日均成交額基本相約。



報告指，人民銀行重視和改善匯率政策溝通與預期引導工作，發揮積極作用；在美國將中國列為匯率操縱國下，人民幣匯率展現了相當的韌性。



管認為，影響人民幣匯率穩定的不確定因素仍較多，不只是一個整數或心理關口的問題，還需要確立底線思維，在加強國內外形勢監測分析的基礎上，做好應對方案，由最壞處打算，爭取最好的結果。



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