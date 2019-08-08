高鑫零售：料下半年同店銷售轉好　明年門店改造翻倍

高鑫零售(06808)上半年同店銷售下跌1.76%。首席執行官黃明端解釋，期內線下實體店銷售按年跌近7%，因而拖累同店銷售表現。公司近年來已積極增加線上零售業務，同店銷售按年跌勢已算不錯。再者，公司仍持續改造大賣場，有信心下半年同店銷售可重回正軌。



他續稱，舊有門店經改造後，其營收較未改造前增加近10%，預期下半年有45間門店進行改造，每間料需投入資金1,000萬元人民幣；明年門店改造數量料會翻倍。



他坦言，中國線上零售競爭激烈，隨着愈來愈多電商加入，無疑會對公司線上訂單產生分流，加上公司是以線下實體店起家，現時有一半網上訂單亦是由線下客戶轉移。惟他對線上B2C(企業對客戶)業務前景仍樂觀，並透露6月份店日均訂單已突破700單，下半年將加速擴大B2C業務規模，提升日平均訂單量。



此外，公司未來會繼續與中國電商有多方面的合作，包括與天貓超市共享庫存，預期可帶動公司B2C店日平均訂單增加200單。



對於近期內地水果及豬肉等民生食品價格大升，黃指出，水果及豬肉等肉類價格上漲對公司收入有正面貢獻，單是水果類在上半年已為公司整體同店銷售增長貢獻4%，並預計相關食品短期價格下跌的機會不大。



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