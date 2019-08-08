耀才葉茂林：恒指年內或跌至二萬四點水平

對於近期港股市場走勢，耀才證券(01428)主席葉茂林表示，香港正受中美貿易戰和本地政治風波因素影響，預測恒指年內或挫至24,000點水平，他建議投資者不妨以「現金為王」，忍手觀望。



板塊方面，集團執行董事兼行政總裁許繹彬表示，近期市況不佳，看淡科技、出口及零售板塊，看好傳統板塊如內銀和內險表現，而5G概念則一般。



許續指，新股在港上市意欲下降，受累股市不振作，現時未必能容納超大型的新股上市，即使阿里巴巴現時上市，認購反應都未必熱烈。但他強調，香港的金融系統穩定成熟，仍為企業集資首選地。



耀才證券的一項調查顯示，散戶對於今年下半年中港股市前景不樂觀，認為本港經濟要重拾正軌，至少待至2020年。



近月住宅樓價和舖價均錄得跌幅，是否入貨的好時機？葉建議投資者「揸定銀紙執平嘢」，至於入手時機，可以待至社會氣氛緩和。



近日社會局勢方面，他形容只是「小風波」，不用太擔心，但局面不是短時間內可以解決，希望政府可以盡快和年輕人各讓一步，大家「坐低拆掂佢」。



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