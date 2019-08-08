耀才手機App累計下載量逾6.4萬　將推美股業務

耀才證券(01428)於今年2月推出手機應用程式「耀才證券(寶寶)」及「耀才期貨(豆豆)」。行政總裁許繹彬透露，手機應用程式推出至今下載量逾6.4萬，客戶人數呈上升趨勢，形容現時情況「公司努力無白費」，並將於下周推出美股及美期業務，並提供優惠，以吸引新客。



他又指，公司平均每月開戶有4,000戶，其中65%於網上開戶，網上交易佔95%。至於內地客戶佔比則由1月份約5%，增至目前近9%。雖然市況不穩，但集團未見交易有所影響。



早前公司旗下位於九龍城的店鋪結業，主席葉茂林解釋，地方分店主要是吸納新客戶，而該店已開業7至8年，當地的客源幾乎完全吸納，故關閉該店是策略考慮，並將改在鄰近地區黃大仙、慈雲山開店，以吸納新客，同時亦會考慮在現時未有分店覆蓋的地區，強調不是削減分店數目。



許補充，「舖可遇不可求」，現時公司已有流動宣傳車在未有分店覆蓋地區作宣傳，如將軍澳、天水圍等。



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