【大行報告】多家券商續唱好　鐵塔一度重上2元

中國鐵塔(00788)上半年純利增長1.1倍，多家大行就此發表報告，其股價一度彈逾3%重上兩元關，現則升0.5%報1.97元，成交額錄得逾8.8億元。



摩根士丹利報告認為，鐵塔上季收入及EBITDA較該行預期低0.9%及2.4%，但相信市場對電訊營運商收緊5G資本開支已充分預期，而5G網絡的潛在加速將是鐵塔股價上升的催化劑，故維持其「增持」評級及目標價2.5元不變。



滙證報告則指，鐵塔上半年收入按年增長7.5%，略低於市場預期，將其目標價由2.41元降至2.36元，惟仍重申「買入」投資評級。



該行表示，鐵塔的能源等新業務增長前景強勁，至於核心業務前景則視乎電訊商的5G策略，將其2019年收入及EBITDA預測分別調低0.6%及1.3%。



至於野村則指鐵塔第二季疲弱表現早已反映在股價上，看好下半年增長，維持「買入」投資評級及2.56元目標價。而富瑞亦維持鐵塔「買入」評級，目標價由2.46元輕微下調至2.45元。



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