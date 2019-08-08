【瑞通推介】騰訊撐市　持好倉者即市獲利

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易戰持續，避險情緒升溫，資金湧入債市，道指隔晚最多跌589點，其後跌勢持續收窄，收報26,007點，跌22點或0.1%。



周三(7日)表現反覆的恒指收升20點，報25,997點，終止五連跌。周四(8日)早段再升逾200點，重返26,200點之上。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾3,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,700萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價25,300至25,388點，而熊證街貨重貨區為收回價27,834至27,899點。



騰訊控股是支撐大市周三倒升的功臣之一，盤中高位曾升1.4%至342元，不過收市僅微升報338.6元，反映上方沽壓不小。周四早段升逾2%，突破345元，守穩約335.7元的250天線，但上方接近350元的50天線料為短期阻力。投資者繼續關注該公司下周三(14日)公布的中期業績表現，另有報道指公司近期正與數家銀行洽談有關50億美元的貸款。周三有逾3億元北水淨流入騰訊。輪證資金流方面，周三分別有946萬和291萬元淨流入其好倉和淡倉，持好倉者周四早段即市食胡獲利。



友邦保險周三收升1.7%，以全日高位76.8元收市，結束10連跌走勢。周四早段再升逾1%，於78元附近上落。向上阻力為100天線約79.3元，並留意後市需否再下試周二低位72.7元。友邦之港股通周三錄1.48億元北水淨流入。輪證方面，周三有逾240萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾120萬元淨流入。



比亞迪股份預計2022年前後把電池業務分拆獨立上市，不過集團上月汽車銷量按年跌近17%至不足3.1萬輛，拖累股價走弱，周三收跌4.8%，失守43元，連跌6個交易日累挫約13.6%。周四早段反彈近2%，曾逼近44元。周三分別有49萬和3萬元淨流入其好倉和淡倉。



中國鐵塔周三公布中期純利按年增1.1倍至25.48億元人民幣；營業收入錄379.8億元人民幣，按年增長7.5%。集團董事長佟吉祿表示，全年資本開支目標維持在300億元人民幣，而今年上半年資本開支89億元人民幣，符合預期。股份周三收升1.6%於1.96元，周四早段曾再升超過3%，一度收復2元關口。周三分別有128萬和41萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、短期購證(19481)，行使價356元，2019年9月到期，實際槓桿13.5倍。貼價、中短期沽證(20543)，行使價335.7元，2019年12月到期，實際槓桿6.7倍。



友邦貼價、短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿11.3倍。輕微價外、中短期沽證(21926)，行使價72.83元，2019年12月到期，實際槓桿7.4倍。



比亞迪價外、中短期購證(19235)，行使價53.8元，2019年12月到期，實際槓桿7.9倍。



鐵塔價外、中短期購證(20530)，行使價2.38元，2020年1月到期，實際槓桿7倍。



小米輕微價外、中短期購證(23042)，行使價9.5元，2020年1月到期，實際槓桿7.4倍。



中移輕微價外、中短期購證(19716)，行使價69.88元，2019年12月到期，實際槓桿15.4倍。價內、中短期沽證(18814)，行使價65.88元，2020年1月到期，實際槓桿6.8倍。



港鐵貼價、中短期購證(12438)，行使價50元，2020年1月到期，實際槓桿9.1倍。



港交所輕微價外、中短期購證(19749)，行使價268元，2020年1月到期，實際槓桿10.5倍。輕微價外、中短期沽證(18817)，行使價228元，2019年12月到期，實際槓桿8.8倍。



小米輕微價外、中短期購證(23042)，行使價9.5元，2020年1月到期，實際槓桿7.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68405)，收回價25,210點，槓桿比率24.8倍。熊證(52137)，收回價27,890點，槓桿比率13.5倍。



騰訊牛證(66534)，收回價326.1元，槓桿比率14.2倍。



滙豐牛證(57648)，收回價57.1元，槓桿比率14.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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