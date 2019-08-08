【高盛推介】同股不同權股份認購證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：「同股不同權」股份周四(8日)早段表現佳，當中小米集團早段曾升見9.04港元，及後升幅收窄。公司總裁林斌日前在活動上表示，正與三星研發提升至1億像素的手機，並期望在2020年推出。另一方面，美團點評周四早段低開約0.6%後隨即反彈，最高見63.1元。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署小米認購證，過去5個交易日共錄得約470萬元資金流入。而美團認購證於周二(6日)錄得約50萬元資金流出，周三(7日)則錄得約60萬元資金流入。



觀察市場上的小米認購證，可見近日市場關注行使價在9.1元附近的長年期產品。投資者如看好，可留意當中槓桿最突出的小米購證(21057)，行使價9.09元，2020年7月24日到期，實際槓桿3.9倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



投資者如看好美團，可考慮以行使價63至73元間、1個月期以上作為篩選認購證的條件。可留意當中槓桿最突出的美團購證(19416)，行使價68.73元，2020年9月25日到期，實際槓桿14倍，行使價63至73元間、1個月期以上產品中，槓桿最高。



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