【專家樓評】黃詠欣：畀銀行Call Loan有乜要留意？

上篇提到，做了高成數按揭，但無法證明單位是自住用途，有可能被Call Loan。還有以下情況都需要留意：



首先，如貸款人以物業作抵押向財務公司借二按，而事先沒有向銀行申請同意書，一經銀行發現，銀行會要求清還二按，如限期內沒有清還二按，銀行便會要求客戶清還其一按，亦即是Call loan。



其次，若當拖欠供款逾60日，會變成銀行「重點觀察對象」，如果後續供款經常不準時，會有較大風險被要求提早還款，普遍銀行的做法為一旦3個月以上都沒有供樓就會Call loan，而這個數據也需要向金管局匯報。



筆者曾遇到極端的例子，客人向我們求助時，已遲供款80多次，他不單止被銀行call loan，更有170多萬元的卡數，信貸評級降至I級，他自行到數家大銀行申請轉按都被拒。經我們了解後，發現客人遲還款的原因，是因另一半意外離世，在資產繼承期間，財政有點混亂，而出現多次遲還款的情況。幸好客人的正職收入不低，接手另一半的生意，也重回軌道，按這個特殊情況，我們為客人向銀行寫計劃書兼求情信，最終找到一家中小型銀行接納其按揭申請，更藉住轉按套現找清卡數，成功幫助客人解決困擾多時的財務困境。



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。