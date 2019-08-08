【專家點評】鄧澤堂：港股後市繫於中美貿易消息

人民幣本周一失守7算關口後，美國隨即表示將中國認定為匯率操控國，是1994年以來首次。然而，中國人民銀行副行長陳雨露否定人幣貶值與匯率操控有關。



他昨日表示，8月以來人民幣匯率出現一定幅度貶值，是因為全球經濟形勢的變化和經貿摩擦加劇所致，這是市場力量決定，與匯率操控毫無關係。



目前，市場關注人民幣會否持續貶值。人民銀行參事盛松成早前就貶值問題派定心丸，他指，短期匯率波動受市場情緒影響比較大，但人民幣應該不會由此一瀉千里。從近日人民幣走勢所見，人民幣似乎有回穩迹象，如往後公布之外匯儲備數據符合市場預期，或有助穩定人民幣匯價。



近日美國總統特朗普一連串突如其來的抵制中國手段，令市場擔心美中兩國談不下去。不過，美國白宮經濟顧問庫德洛接受傳媒訪問時表示，特朗普仍期望繼續與中國進行貿易談判，並計劃在9月接待中國代表團。



同時，人民幣匯價回穩，略為淡化了匯率操控國的色彩，美股受買盤支持，三大指數反彈。恒指早前亦大致在25,400點水平回穩，相信是在連瀉多日後，已消化了部分負面情緒，而庫德洛傳來久違的佳音，市場或可略為振作，短期或會出現反彈至26,800水平，惟過後可能會因政治及中美問題而作下試。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

