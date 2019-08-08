【專家樓評】林浩文：多項因素影響發展商購地出價

今日想跟大家談論地價走勢，近年政府的賣地速度減慢，下季僅有兩、三幅地會出售，因此我們對地價的評估都有調整。近年的中美貿易、英國脫歐、再加上社會運動，以上種種因素都會影響地價，但為甚麼這些因素會影響發展商的出價呢？



發展商都是各自計數，上年開始有空置稅，如果是興建豪宅或大型住宅，出售的速度比預期慢的話，變相空置稅有機會加入發展成本，亦會增加發展商的持貨成本，在建築成本高的情況下，在以上多方面計算後，如果出售速度慢，成本都會提高，在多方面計算下會影響地價。



近年，一手樓主導市場，二手樓相對疲弱，但一手樓去貨的速度都在減慢。從前，一二手成交一年有10萬宗，自從有樓市辣招後，即2013年後，每年約有60,000宗，去年僅錄得57,000宗，估計今年一、二手成交共有58,000至60,000宗，一手大約佔三成半，相信今年下半年的地價會相對平穩，但一些地面積特別大和風險因素高，可能會有約5%的折讓。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文



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