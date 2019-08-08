樓價UPDATES︰嘉湖山莊租務旺　本月暫錄17宗

二手市「租旺過買」，天水圍嘉湖山莊本月已錄17宗租賃成交，其中兩房單位月租11,000港元租出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西灣河嘉亨灣5座低層C室，實用面積約749方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，原叫租40,000元，減價3,000元或8%，最終獲外籍租客以每月37,000元承租，實用呎租約49.4元。



●鰂魚涌太古城漢宮閣低層F室，實用面積723方呎，三房兩廁間隔，望街景，附有雅致裝修，在7月尾放盤，月租叫價34,000元，最終以32,000元租出，實用呎租44.3元。



●西半山御林豪庭中層D室，實用面積377方呎，兩房間隔，向西北，景觀開揚，終以790萬元易手，實用呎價20,955元。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊本月錄約17宗租務成交，其中景湖居5座中層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，以11,000元租出，實用呎租約24.7元。



●元朗YOHO MIDTOWN第7座高層B室兩房單位，實用面積393方呎，享內園景，叫價840萬元，原業主之前一直企硬叫價，放盤一段時間，因有迫切需要套現換樓，眼見近期內外市場環境不穩，荃灣新盤亦以低價推出，吸走不少購買力，近日叫價態度軟化，減價32萬元，以808萬元沽出，實用呎價15,538元。



●元朗朗晴居6座高層A室，實用面積573方呎，兩房間隔，原叫價680萬元，原業主眼見樓市交投淡靜，後市充斥不明朗因素，遂擴大議價空間，吸引用家洽購，最終議價至650萬元，獲外區客購入，實用呎價11,344元。



●元朗錦綉花園B段第二街單號屋，實用面積約915方呎，套三房間隔，於日前獲租客以27,000元承租，實用呎租約29.5元。



●屯門叠茵庭9座中層F室，實用面積383方呎，原則兩房間隔，已改為一房，月租叫價13,500元，議價後以12,900元租出，實用呎租約33.7元，租客為一名嶺南大學內地生，見上址裝修企理，參觀單位後立即承租。



●上水蔚翠花園3座高層A室，實用面積716方呎，套三房間隔，以729萬元易手，實用呎價10,182元



●馬鞍山迎海．星灣御17座低層F室，實用面積511方呎，兩房間隔，以19,000元租出，實用呎租37.2元，原業主於2015年以691萬元購入單位，租金回報約3.3厘。



●沙田第一城16座高層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，外望開揚景觀，以783萬元成交，實用呎價約17,361元，原業主在2006年1月以約172萬元買入，持貨約13年，帳面獲利約611萬元，升值約3.6倍；屋苑本月累錄5宗二手成交個案。



●東涌東堤灣畔9座中層E室兩房單位，望山景及園景，以725萬元成交，實用面積527方呎，呎價約13,757元。



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