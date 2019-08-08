信義玻璃：美國對華加徵關稅　對汽車玻璃衝擊較大

信義玻璃(00868)今年上半年收入及整體毛利下跌，原因是佔比最大的浮法玻璃分部收入及毛利下跌，抵銷了汽車玻璃和建築玻璃方面的增長。執行董事李聖根表示，浮法玻璃業務下半年毛利或與上半年相若(約28%)，亦可能有少許提升。



公司指出，浮法玻璃價格自今年5月起開始回升，下半年保持審慎樂觀。執行董事董清世則指，內地玻璃庫存仍在上升，原因是北方的玻璃廠要應對冬季嚴寒天氣影響生產而預早製造，但上月開始見到成本下降，因此毛利方面如有改善應該在成本下降方面反映出來。



至於汽車玻璃業務方面，上半年收入按年增長4.16%至22.04億元，毛利率按年擴闊1個百分點至45.92%。李指出，儘管內地新車銷售欠佳，惟佔汽車玻璃銷售及佔信玻收入比重分別只有15%及3%。事實上，公司亦有提升玻璃性能，如附有自家感應器，下雨時汽車能自動開水撥，又擴廣隔音和隔熱玻璃，預期有助持續提升高增值產品在汽車玻璃的收入佔比。



董又指，華府對中國進口商品加徵關稅，對汽車玻璃的衝擊大過對浮法玻璃，但相信車廠能夠吸收關稅帶來的成本上漲。儘管內地地產市道也關係到信玻發展，但他指目前內地還有建築面積多達77億平方米的住宅在施工，足夠玻璃行業6年多的生意，況且雙層玻璃愈益普及，內地住宅窗戶有加大，應用範圍有所擴闊。



跟信義系其他主板上市公司相同，現時信玻亦以港元呈列業績。首席財務官劉錫源表示，儘管人民幣貶值會帶來一定匯兌損失，但同時會刺激出口和海外業務。對於有上市公司因為不利外幣波動導致業績和派息未如理想，劉強調，公司依然能夠維持四至五成的派息比率。信玻今年上半年海外收入佔比為34.26%，按年增長6.15個百分點，北美洲、歐洲及其他國家三個分部都錄得收入增長。



主席李賢義被問到，如果將所有生意賣出會做甚麼生意？他笑言沒想過，要繼續做好「老本行」。董亦笑稱「(當前中美關係)天氣嚟㗎啫！」，稱信玻亦正考慮在北非設廠。



另外，董指出，信玻現時無意再減持旗下太陽能玻璃生產商信義光能(00968)。劉補充，減持的信義光能股份都是該公司上市後增持的，原始股份持有數量沒變，而減持所得收益亦有按照派息的比率分配給信玻股東。



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