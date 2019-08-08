災難先生：08年海嘯危機正重燃　3個月內恐懸崖式下插

外國傳媒報道，過去多次發表預言，而又多次言中，2017年警告全球經濟2018年後就會衰退，被媒體冠以「災難先生」稱號的獨立經濟學家Raoul Pal最新表示，全球金融市場正面臨十分重要的「轉捩點」，2008年金融海嘯危機正在重燃！



這位華爾街投資大行前高層、極少數能準確預測2008年金融海嘯的「災難先生」指出，以目前整體金融市場狀況而言，可以歸納出一個結論：就是最少為2012年歐債危機以來，全世界金融市場最脆弱的時候，並恐怕是2008年式大冧市的開端。



他指出，根據美國路易斯聯儲銀行公布的數據顯示，若以貿易比重計算，目前的美元已是2002年7月31日以來、即17年最強，其影響正在全球範圍擴散，特別是各國加緊放鬆貨幣政策，程度超過美國聯儲局，讓局勢更嚴竣，因為全球貨幣一齊鬥弱，是打擊市場投資情緒的重要誘因。



他解釋，投資者要知道，外匯市場是全球最大的金融市場項目，每日成交額達5.1萬億美元。由於金融市場大部分均以美元交易，美元強勢是一大貨幣危機，證明資金不願湧出去轉化為其他貨幣，外圍美元「乾塘」是會引發全球巨大的通縮浪潮，因為市場悲觀，影響資金流動，後果是通縮，不是通脹，這正是目前發生的。



他警告，這種情況正為市場陷於困境創造了條件(下文「註解」)，「接下來的3個月，金融市場可能會處於墮崖邊緣，我認為目前就是站在懸崖。我們正在看到不尋常的逆轉事件，不但不會在短期內結束，反而嚴重程度真的很大，大到我不能預測金融市場會有甚麼反應，只能說展望不會好，商業周期循環正趨向負面。因此，全球及美國經濟衰退是極大機會發生。」



面對金融市場可能出現「懸崖式」崩潰，他建議投資黃金、美元、債券，甚至比特幣。



【註解】

事實上，周三(7日)泰國、印度，以及新西蘭均宣布超市場預期的減息行動，資金湧入美債，德國最新公布的6月工業生產報告也差過預期，使德國10年期國債孳息率創歷史新低，至約-0.58厘。換言之，歐央行9月減息勢在必行。



在新西蘭意外減息0.5厘後，紐元下挫2%，澳元也受波及，貶至10年新低。離岸人民幣本周大幅貶值，兌每美元創下歷史新低的7.1水平，全球明顯已陷入貨幣戰。



因此，Pal說：「接下來的3個月...」



【災難先生有幾準？】

Raoul Pal為前基金經理、曾於大行高盛工作，36歲就賺夠退休。過去多次發表預言，又多次言中，因而被外國傳媒譽為「災難先生」。



他近年的「戰績」包括在2014年11月紐約期油仍處每桶約78美元時，預言低油價時代來臨、2015年3月時再預言油價未見底，一定低見30至40美元、2015年7月指出中國將創造更多問題，並超乎一般人想像，令全球市場恐慌，結果又中。



到了2016年，他一開始就睇死歐洲銀行前景、去年7月時話投資者可放心沽空歐銀，結果又中！



在2017年，他預警美國經濟1年內必定衰退，呼籲投資者趁低買金，以對抗金融市場崩潰及更低的負利率。他當時的理據是：「沒有人理解若特朗普調高貿易關稅對美元的後果！假設特朗普真的上調入口關稅，美元必然上揚，之後就是全球貿易下跌。他強調，調高關稅的後果將會掩蓋減稅的得益，呼籲投資者不要沉醉於減稅及財政刺激會讓『美國再次偉大』，後果將較現時市場預期的更複雜及更細微。」



結果特朗普在2018年3月起發動貿易戰，後果漸漸與Raoul Pal上述所言相似！

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