【全球貨幣戰】菲律賓減息0.25厘！逾十國加入戰團

全球貨幣戰激化！菲律賓央行最新宣布，減息0.25厘，符合市場預期！該國今年5月曾減息0.25厘，當時為6年多以來首次減息。



近月已逾十國採取行動，包括美國、新西蘭、土耳其、智利、印度、巴西、泰國、澳洲、南韓、印尼、南非等。



目前市場預期，歐央行9月減息勢在必行，澳洲也極大可能再減息。聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局9月大幅減息0.5厘的機會增至28%；餘下72%機會是減息0.25厘。換言之，繼7月後，9月再減息的機會達100%。



不過，回報跑贏98%同業的亞洲基金經理在接受外國傳媒訪問時警告，減息不能救市，並預言愈減息，金融市場會愈混亂！



施羅德亞洲總回報基金負責人Lee King Fuei表示，目前全球有陷入長期通縮的風險，因為央行的貨幣政策不能刺激投資及消費，更何況央行是不可能解決現時面對的經濟結構問題，包括人口危機、收入不均，以及債務龐大。他說：「如果長期經濟增長繼續差劣，是很難維持目前的市場估值。」



他主理的基金在過去5年平均每年回報12.5%，跑贏98%同業。其評論是針對近期環球央行連番減息的行動。

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