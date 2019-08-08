【市後重點睇】港匯略回軟　道期上漲62點

美匯指數續企97.4；圓匯在106.1水平上落；歐元兌美元報1.121；英鎊報1.217。港匯升見7.8359後，最新回軟至7.84水平。離岸人民幣最新企7.06。金價現處1,498美元；國際油價續彈，布油企57.5美元，紐油現報52.5美元。道指期貨升62點。



●市後關注點

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數

-22:00 美國6月批發庫存



●港股重上二萬六關，恒生指數全日升123點或0.48%，報26,120點，騰訊漲逾1%。https://bit.ly/2Ytxe1U

-異動股：中銀香港續捱沽，連跌10日累挫一成。

-異動股：獲納入MSCI中國小型股指數，豐盛彈逾兩成。

-中移半年少賺14%，中期息1.527元。

-九倉半年少賺14%，料全年前景不明朗。

-太古地產半年純利跌57%，中期息29仙。



●A股快報：滬綜指升0.9%，5G概念股做好。https://bit.ly/31nTVl4



●亞洲股市：日股收升76點，韓股向上。https://bit.ly/31mRMWT



●市場消化利淡消息，歐洲股市早段揚升，英國富時100指數升0.38%，報7,198點；德國DAX指數升0.7%，報11,650點；法國CAC指數升0.6%，報5,266點。



●【股匯攻略】金價追買仲值唔值博？https://bit.ly/2KmVZEl



●【即市分析】

-滙豐反彈係做淡良機。https://bit.ly/2OJ8qhS

-鄧澤堂：港股後市繫於中美貿易消息。https://bit.ly/31rsSFG

-李偉傑：北控水務伺機買貨。https://bit.ly/33jXmuK



●【大行報告】

-多家券商續唱好，鐵塔一度重上2元。https://bit.ly/2ZGNPfe

-大摩指港交所估值吸引。https://bit.ly/2OOlUZG



●【全球貨幣戰】

-菲律賓減息0.25厘！逾十國加入戰團。

-管濤指影響人民幣穩定因素仍多。

-花旗：香港資金外流或增，投資者看淡港元。



●回報跑贏98%同業基金警告：減息不能救市，愈劈愈亂。



●信義玻璃：美國對華加徵關稅 對汽車玻璃衝擊較大



●災難先生：08年海嘯危機正重燃，3個月內恐懸崖式下插。



●中國經濟：

-經濟學家料中國未來數季出口仍低迷。

-中國經濟：中國7月大豆進口量近1年最多。



●日本頒限制令後首度向南韓出口高科技材料。

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