【市後重點睇】港匯略回軟　道期上漲62點

2019年08月08日 16:10
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    （美聯社圖片）

    美匯指數續企97.4；圓匯在106.1水平上落；歐元兌美元報1.121；英鎊報1.217。港匯升見7.8359後，最新回軟至7.84水平。離岸人民幣最新企7.06。金價現處1,498美元；國際油價續彈，布油企57.5美元，紐油現報52.5美元。道指期貨升62點。

    ●市後關注點
    -20:30　美國上周新申領失業救濟人數
    -22:00　美國6月批發庫存

    ●港股重上二萬六關，恒生指數全日升123點或0.48%，報26,120點，騰訊漲逾1%。https://bit.ly/2Ytxe1U
    -異動股：中銀香港續捱沽，連跌10日累挫一成。
    -異動股：獲納入MSCI中國小型股指數，豐盛彈逾兩成。
    -中移半年少賺14%，中期息1.527元。
    -九倉半年少賺14%，料全年前景不明朗。
    -太古地產半年純利跌57%，中期息29仙。

    ●A股快報：滬綜指升0.9%，5G概念股做好。https://bit.ly/31nTVl4

    ●亞洲股市：日股收升76點，韓股向上。https://bit.ly/31mRMWT

    ●市場消化利淡消息，歐洲股市早段揚升，英國富時100指數升0.38%，報7,198點；德國DAX指數升0.7%，報11,650點；法國CAC指數升0.6%，報5,266點。

    ●【股匯攻略】金價追買仲值唔值博？https://bit.ly/2KmVZEl

    ●【即市分析】
    -滙豐反彈係做淡良機。https://bit.ly/2OJ8qhS
    -鄧澤堂：港股後市繫於中美貿易消息。https://bit.ly/31rsSFG
    -李偉傑：北控水務伺機買貨。https://bit.ly/33jXmuK

    ●【大行報告】
    -多家券商續唱好，鐵塔一度重上2元。https://bit.ly/2ZGNPfe
    -大摩指港交所估值吸引。https://bit.ly/2OOlUZG

    ●【全球貨幣戰】
    -菲律賓減息0.25厘！逾十國加入戰團。
    -管濤指影響人民幣穩定因素仍多。
    -花旗：香港資金外流或增，投資者看淡港元。

    ●回報跑贏98%同業基金警告：減息不能救市，愈劈愈亂。

    ●信義玻璃：美國對華加徵關稅　對汽車玻璃衝擊較大

    ●災難先生：08年海嘯危機正重燃，3個月內恐懸崖式下插。

    ●中國經濟：
    -經濟學家料中國未來數季出口仍低迷。
    -中國經濟：中國7月大豆進口量近1年最多。

    ●日本頒限制令後首度向南韓出口高科技材料。
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