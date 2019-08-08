Apple Watch井噴式增長　次季佔全球智能錶銷量近半

市場調研機構Strategy Analytics發布的最新數據顯示，今年第2季Apple Watch依然是全球最暢銷的智能手錶，幾乎佔據全球智能手錶市場的一半份額。



報告顯示，季內Apple Watch出貨量達到570萬隻，市佔率達46.4%，較去年同期的380萬隻，增幅高達50%，穩居市場首位。三星排名第二，但與Apple的差距甚大，季內三星共計出貨達200萬隻智能手錶，市佔率15.9%；Fitbit第三，出貨量120萬隻，市佔率9.8%。



Apple在較早前發布的2019財年第3財季報告中，也印證可穿戴設備的高速增長。Apple官方並未單獨公布Apple Watch的銷量，而是將其收入計算在可穿戴設備、家庭和配件中。



據悉，Apple可穿戴設備、家庭和配件品類季度收入達55億美元，增速48%。如果單單將Apple Watch、AirPods這些可穿戴設備拿出來，增速更進一步超過50%。



對此，Apple行政總裁庫克也表示，可穿戴設備業務季度表現「井噴式」增長，未來這些設備很可能會脫離iPhone，朝着獨立運作的方向發展。

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