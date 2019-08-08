【fb直播】港股可以彈幾遠？

港股周四(8日)續彈，恒指重上26,000點水平，仲有力彈幾遠？全球央行現減息潮，預示環球經濟衰退不遠矣？識做一定趁高沽？



重磅藍籌騰訊控股(00700)力頂大市！下周公布業績前會保持強勢？短炒一轉得唔得？



中國移動(00941)半年少賺近15%，中期派息更按年大減逾16%，股價績後落晒形倒跌，不過收市收復大部分失地，63元守得住！趁股價徘徊於5年低位，息率仲有成5厘，依然有吸引力？抑或轉買中國鐵塔(00788)？



市傳東風集團(00489)有意出售手上標緻雪鐵龍(PSA)股份，股價急彈逾7%；吉利汽車(00175)上月汽車總銷量按月升約1%，不過按年都係跌24%，何解咁都炒得起？唔通車股終於見底？



《東網Money 18》搵來訊匯證券行政總裁沈振盈為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



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