華爾街末日預言：海嘯級冧市恐8月底或9月初來臨

外國傳媒報道，早在6月初已預言，目前市況似2008年金融海嘯前夕，被媒體視為華爾街「最大末日預言者」的野村證券量化團隊分析師Masanari Takada最新警告，投資者別被反彈市吸引，預計下一波特大跌浪在8月底或9月初來臨，故目前應是「趁高沽貨」，而非撈底，因接下來的暴跌幅度可能是「2008年雷曼危機」級別。



他指出，「聰明錢」正逃離市場，當俗稱「恐慌指數」的VIX指數波動性上升時，將有更多對沖基金逃離市場，預計8月下半月會出現！他直言，現時市場情緒與2008年雷曼爆煲前夕非常相似，標誌着全球金融危機恐快將爆發。



他表示，全球股市在周一(5日)大跌後，近日似喘穩，原因包括市場預期美國聯儲局9月將大幅減息，令淡友先行平倉，讓股市在低位似有承接力。因此，近期反彈只是「假動作」，投資者應「趁高沽貨」，並為8月底或9月初的「第2次大冧市」做好準備。



他估計，第2次冧市將較數日前更慘烈，就像首次地震後，可能會有更強的餘震一樣，主因是「聰明錢」撤離。他解釋，由於之前市場炒聯儲局減息，俗稱「大鱷」的對沖基金及避險基金(即「聰明錢」)於6至7月大舉進場買股，並且透過期指及期權來加大槓桿，以博取更高回報，惟上月底聯儲局官員表明不會大幅放水後，他們已開始沽貨，目前更有着中美貿易戰及貨幣戰的沽貨誘因。



值得留意的是，數據顯示，標普500期貨近日淨好倉只較7月16日的高位減少45%，意味着好倉仍多，需要繼續沽出。換言之，股市短期反彈空間相當有限，就算反彈，也絕對不要輕易入市。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。