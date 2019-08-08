日本城母企︰港零售危中有機　下半年同店銷售料增5%

日本城母公司國際家居零售(01373)主席兼行政總裁魏麗霞稱，年初至今公司同店銷售仍錄得增長，惟受近期示威行動影響，部分區域店舖需提早關門，因而近兩星期同店銷售升幅有輕微放緩。



她續稱，近兩年香港零售市道相當艱難，但認為「危中有機」，主要是公司產品價格具競爭力，市民審慎消費對其業務有利。此外，近期人民幣貶值令來貨價格下調，公司將會大力增加優惠推廣活動，以刺激消費，期望下半年同店銷售可續有約5%的增長。



她預期，今年將會新開12間分店，其中主打快速消費品的新品牌「多來買」約佔5間；另公司亦正計劃大規模翻新60間店舖，藉以增加更加新產品種類，預期整體投資額約3,500萬元。公司亦會大力擴展新加坡及澳門店舖網絡。



店舖續租方面，她指，每年都有約有三份一店舖需要續租，在現時市況下，估計續約租金將有下跌空間。



她又透露，現時自家品牌佔整體銷售額約35%，期望二至三年後其佔比可增50%。另外，公司於去年底在全線分店推出網上購物終端平台，該平台生意額至今錄得雙位數升幅，有信心今財年可保持相若增幅。

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