佐丹奴：料近兩月同店銷售下跌　招聘及加薪趨審慎

服裝品牌佐丹奴(00709)主席兼行政總裁劉國權於中期業績記者會上表示，在中美貿易戰及本港社會狀況不明朗，對香港是雙重打擊，相信整體零售數據「幾失望」，對下半年零售市道不感樂觀。



他提到，受示威活動影響，街上人流減少，相信集團7月及8月的本港同店銷售有所下跌，與零售大市相若，惟未有計劃關店，反而短期內在本港新增一間店舖。



他指，集團目前以防守型策略，盡量控制成本及庫存，在聘請新員工及加薪會更審慎，但強人調不會有裁員、「割頭式」促銷活動，而吸引消費者會從增加產品吸引力、質素、市場推廣等方面着手。



續租方面，他期望，業主能諒解現時「生意難做」情況而不加租，又透露個別鋪租可有下調空間。



劉國權表示，香港社會上不安現象會過去，只屬短暫性，反而中美貿易戰愈打愈烈，帶來的影響較長期及深遠，形容「今次係(集團)最大最大危機」，目前情況比2003年「沙士」時更嚴重。



對於本港零售市場，他認為，「花無百日紅」，而過去超過10年時間的增長並不正常，並依賴中國旅客。由於中國旅客往返中港兩地更方便、人民幣貶值，導致中國過夜旅客數量減少、中國旅客來港消費意欲減弱，不利零售市道，認為市道將持續下滑。



他認為，本港不能再單依賴中國旅客，商界及服務業應創造新環境，以吸引如日本、韓國、歐美等其他地區的旅客。



被問及有否員工參與過去周一的罷工，劉國權表示，公司並沒有統計，而在這事上處理寬鬆，亦不會因此而追究，又指當天並沒有門店需要關門。



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