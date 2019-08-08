中移調高今年5G建設目標　投資升至240億人幣

中國移動(00941)6月獲發5G正式商用牌照，董事長楊杰表示，今年5G資本開支為240億元人民幣(下同)，比市場根據3月中用全年資本開支推算的170億元為多。該公司5G基站建設目標亦由原先3萬至5萬個，變成「超過5萬個」。



楊杰表明，就算未來3年是5G的投資高峰期，中移總資本開支都不會大幅增加，期望與產業鏈共同合作實現。



副總經理簡勤表示，5G收費套餐正在制定當中，對於應用場景的儲備、對企業(2B)服務和網絡建設有信心，可以體現投資的價值。



分析相信，5G更多價值將於2B方面體現。內媒早前報道，中移拆分政企客戶分公司將於一至兩個月落實。



首席執行官李躍李躍指出，楊杰上場後積極推動政企體系改革，現時中移動已將蘇州雲研究院、上海浦東和四川成都產業研究院等等劃歸到政企體系，透過將面向政企市場的部門統合，可以讓其得到更專業化的營運，志在「做大做強」，想法不是分拆上市。他又稱，已建成了時延最短的政企專用網絡，改革可以為中移推動5G「融入百業」奠定基礎。

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