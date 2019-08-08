地產建設商會16個會員聯署譴責近日暴力示威事件

香港地產建設商會表示，近日香港社會因為一少部分暴力人士的行為而蒙上陰影，不但已偏離眾多和平示威者的原意，工商團體至市民大眾亦深受困擾。商會在此對日益升級的暴力作出強烈譴責，希望香港儘早回歸安寧與法治，人人安居樂業。



該會執行委會員主席梁志堅表示，社會暴力事件愈演愈烈，已「分唔到忠奸」，但無論黑衫或白衫，會方對所有暴力行都予以強烈譴責。近日的亂局不止對地產行業，而是對整個香港都有負面影響，政府與訴求者應「坐低慢慢傾」。



他指出，發展商賣樓與社會活動是兩件事，近期市場銷售的新盤不多，但只要價錢合理，市場仍有承接力。現時住屋需求依然龐大，有必要的市民仍會入市，但相信投資者會較審慎。



16個聯署會員包括：華懋置業有限公司、長江實業集團有限公司、恒隆地產有限公司、恒基兆業地產有限公司、香港置地物業有限公司、合和實業有限公司、和記地產有限公司、希慎興業有限公司、鷹君有限公司、麗新發展有限公司、新世界發展有限公司、信德集團有限公司、信和置業有限公司、新鴻基地產發展有限公司、太古地產有限公司、會德豐地產有限公司。

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