【深度解構】全球面臨「通縮」危機？下次冧市海嘯級？

在中美貿易戰再度升級及爆發全球貨幣戰後，環球股市在本周初大冧，周三及周四則喘穩，這是「跌市中抖氣」，還是「跌完了」？華爾街較準繩的專家給出的答案是：前者！更甚的是，環球減息恐不會引發通脹之餘，更可能爆發通縮。為甚麼？



【災難先生：下次冧市恐懸崖式】

過去多次發表預言，而又多次言中，2017年警告全球經濟2018年後就會衰退，被媒體冠以「災難先生」稱號的獨立經濟學家Raoul Pal最新表示，全球金融市場正面臨十分重要的「轉捩點」，2008年金融海嘯危機正在重燃！



這位華爾街投資大行前高層、極少數能準確預測2008年金融海嘯的「災難先生」指出，以目前整體金融市場狀況而言，可以歸納出一個結論：就是最少為2012年歐債危機以來，全世界金融市場最脆弱的時候，並恐怕是2008年式大冧市的開端。



他指出，根據美國路易斯聯儲銀行公布的數據顯示，若以貿易比重計算，目前的美元已是2002年7月31日以來、即17年最強，其影響正在全球範圍擴散，特別是各國加緊放鬆貨幣政策，程度超過美國聯儲局，讓局勢更嚴竣，因為全球貨幣一齊鬥弱，是打擊市場投資情緒的重要誘因。



他解釋，投資者要知道，外匯市場是全球最大的金融市場項目，每日成交額達5.1萬億美元。由於金融市場大部分均以美元交易，美元強勢是一大貨幣危機，證明資金不願湧出去轉化為其他貨幣，外圍美元「乾塘」是會引發全球巨大的「通縮」(冇錯，是通縮)浪潮，因為市場悲觀，影響資金流動，後果是通縮，不是通脹，這正是目前發生的。



他警告：「接下來的3個月，金融市場可能會處於墮崖邊緣，我認為目前就是站在懸崖。我們正在看到不尋常的逆轉事件，不但不會在短期內結束，反而嚴重程度真的很大，大到我不能預測金融市場會有甚麼反應，只能說展望不會好，商業周期循環正趨向負面。因此，全球及美國經濟衰退是極大機會發生。」



面對金融市場可能出現「懸崖式」崩潰，他建議投資黃金、美元、債券，甚至比特幣。



●災難先生何方神聖？

Raoul Pal為前基金經理、曾於大行高盛工作，36歲就賺夠退休。過去多次發表預言，又多次言中，因而被外國傳媒譽為「災難先生」。



他近年的「戰績」包括在2014年11月紐約期油仍處每桶約78美元時，預言低油價時代來臨、2015年3月時再預言油價未見底，一定低見30至40美元、2015年7月指出中國將創造更多問題，並超乎一般人想像，令全球市場恐慌，結果又中。



到了2016年，他一開始就睇死歐洲銀行前景、2016年7月時話投資者可放心沽空歐銀，結果又中！



在2017年，他預警美國經濟1年內必定衰退，呼籲投資者趁低買金，以對抗金融市場崩潰及更低的負利率。他當時的理據是：「沒有人理解若特朗普調高貿易關稅對美元的後果！假設特朗普真的上調入口關稅，美元必然上揚，之後就是全球貿易下跌。他強調，調高關稅的後果將會掩蓋減稅的得益，呼籲投資者不要沉醉於減稅及財政刺激會讓『美國再次偉大』，後果將較現時市場預期的更複雜及更細微。」



結果特朗普在2018年3月起發動貿易戰，後果漸漸與Raoul Pal上述所言相似！



【為何會釀成「通縮」危機】

或許大家對Raoul Pal所指的「通縮」危機仍有疑問，或許以下金融界人士能再作解釋。外國傳媒報道，回報跑贏98%同業的亞洲基金經理警告，減息不能救市，並預言愈減息，金融市場會愈混亂！



施羅德亞洲總回報基金負責人Lee King Fuei表示，目前全球有陷入長期通縮的風險，因為央行的貨幣政策不能刺激投資及消費，更何況央行是不可能解決現時面對的經濟結構問題，包括人口危機、收入不均，以及債務龐大。他說：「如果長期經濟增長繼續差劣，是很難維持目前的市場估值。」



他主理的基金在過去5年平均每年回報12.5%，跑贏98%同業。其評論是針對近期環球央行連番減息的行動。



【下次冧市何時來臨？】

通縮，其實是信心的危機，Raoul Pal上述提過3個月內恐懸崖式冧市，以下的專家更準確預言，時機是8月底或9月初。



外國傳媒報道，早在6月初已預言，目前市況似2008年金融海嘯前夕，被媒體視為華爾街「最大末日預言者」的野村證券量化團隊分析師Masanari Takada最新警告，投資者別被反彈市吸引，預計下一波特大跌浪在8月底或9月初來臨，故目前應是「趁高沽貨」，而非撈底，因接下來的暴跌幅度可能是「2008年雷曼危機」級別。



他指出，「聰明錢」正逃離市場，當俗稱「恐慌指數」的VIX指數波動性上升時，將有更多對沖基金逃離市場，預計8月下半月會出現！他直言，現時市場情緒與2008年雷曼爆煲前夕非常相似，標誌着全球金融危機恐快將爆發。



他表示，全球股市在周一(5日)大跌後，近日似喘穩，原因包括市場預期美國聯儲局9月將大幅減息，令淡友先行平倉，讓股市在低位似有承接力。因此，近期反彈只是「假動作」，投資者應「趁高沽貨」，並為8月底或9月初的「第2次大冧市」做好準備。



他估計，第2次冧市將較數日前更慘烈，就像首次地震後，可能會有更強的餘震一樣，主因是「聰明錢」撤離。他解釋，由於之前市場炒聯儲局減息，俗稱「大鱷」的對沖基金及避險基金(即「聰明錢」)於6至7月大舉進場買股，並且透過期指及期權來加大槓桿，以博取更高回報，惟上月底聯儲局官員表明不會大幅放水後，他們已開始沽貨，目前更有着中美貿易戰及貨幣戰的沽貨誘因。



值得留意的是，數據顯示，標普500期貨近日淨好倉只較7月16日的高位減少45%，意味着好倉仍多，需要繼續沽出。換言之，股市短期反彈空間相當有限，就算反彈，也絕對不要輕易入市。

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