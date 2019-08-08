太古︰零售市道疲弱　難言示威影響

太古地產(01972)行政總裁白德利透露，6、7月中有數日因示威活動影響，太古廣場商舖需要提早關門，但相信主要是因為商場鄰近天馬政府總部，認為零售市道疲弱，目前難以區分零售業務所受的影響是源於示威活動，抑或是由於期內主要租戶百貨店Harvey Nichols關店所導致。



旗下酒店同期受示威活動影響，入住率有所下降，他認為屬意料之內。被問到寫字樓業務會否也受到波及，或在續租上受壓，他指出，目前談及影響是言之過早，但提出近年商業租務市場出面「去中環化」，即租客更傾向搬遷至港島東商廈，未來會專注在這方面發展。



他表示，對香港最近發生的社會事件感到悲傷及憂心，期望各界可盡快解決問題，又指太古在香港已紮根香港逾百年，對香港一國兩制及發展前景仍充滿信心，未來將專注集團營運層面，盡力降低外部因素的影響。



至於中美貿易戰，太古(00019)及太古地產主席施銘倫認為對國泰(00293)影響較大，惟他指出集團其他業務大部分都在中國本土，人民幣匯價疲弱及環球不確定性雖或令市場發展放緩，但相信飲料業務等核心增長仍然強勁，未來也會繼續在香港及中國作投資。

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