地政總署上調最高投地按金至5千萬元

地政總署就公開招標承投政府土地，繳付初始按金及地價餘額的安排作出修訂，每一投標者為承投有關政府土地而提交標書時所繳付的初始按金，最高金額將由過往的2,500萬元，增加至5,000萬元。



該最高金額適用於所有土地價值按地政總署粗略估算為4億港元或以上的擬出售土地。至於土地價值按粗略估算為少於4億元的土地，按比例徵收，其中估值少於1億元的按金為1,000萬元，其後每1億元，按金增加1,000萬元。



中標者須於地政總署公布投標結果後的7個工作日內，繳付部分地價，金額為投標價的10%減去已繳付的初始按金，並向上調整為最接近的十萬元數值。



修訂後的安排將適用於2019年8月8日及之後開始招標出售的土地。中標者須於投標結果公布後的28日內繳付地價餘額的現有安排，將維持不變。根據現行做法，落選投標者已繳付的按金，將於投標結果公布後不久退回。



地政總署發言人表示，一併實施上述兩項新措施，會增加中標者違約的成本，從而更有效遏止中標者違約，並在出現中標者違約的情況下，加強保障政府的權益。



政府最近出售九龍啟德第4C區4號地盤(即新九龍內地段第6546號)用地後，中標者未有在投標結果公布後的28日內，繳付地價餘額。因此，地政總署於2019年6月13日，撤銷該次賣地，沒收中標者已付的按金。地政總署並隨之檢視相關的付款安排。

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