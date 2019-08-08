港鐵：今年是公司40年來最艱巨的一年

首次以行政總裁身份出席港鐵公司(00066)業績會的金澤培稱，今年是公司40年來最艱巨的一年，尤其近期社會多次不合作運動，對訪港旅客、市民出行及消費均遭成影響，預期公司收入亦會受挫，公司會密切關注情況。



物業總監鄧智輝補充指，港鐵旗下商場有不同版塊，其中大多數是以居民需求為主，期望受影響的幅度可較輕微。此外，公司未來幾年將會新增三個商場，預期商場組合的樓面面積增加49%。



鄧氏又否認港鐵今年推盤步伐有所放緩。他指，公司今年將推出三個住宅物業發展項目，包括日出康城第11期早前已成功招標，將提供約4,500個住宅單位；目前正計劃為黃竹坑站第4期及日出康城第12期，可合共提供約2,650個住宅單位。由於旗下項目較為大型，因此需視乎市況而推出。



他又透露，現時有約2.1萬個住宅單位仍未取得入伙紙，預期未來幾年會陸續落成及入帳。



港鐵早前就沙中線紅磡站工程及英國項目作出24.3億元撥備而發盈警。金澤培稱，就英國業務作出4.3億元撥備金額已是「最大損失」，相信不會再對其增加額外撥備，公司目前亦正與英國政府進行磋商。惟他無回應日後會否對港鐵發展海外項目構成負面影響。

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