【深度解構】歐洲頂級經濟學家：中美貿戰　特朗普更傷

繼高盛前總裁、曾是美國總統特朗普「親密戰友」的美國白宮前首席經濟顧問科恩；被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席，現任耶魯大學高級研究員羅奇；1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、2008年金融海嘯仍大賺逾2.6億美元的著名對沖基金大佬德魯肯米勒後，再有頂級專家警告，特朗普在貿戰下將更傷！



【美國受傷會大過中國】

歐洲頂級經濟學家、歐洲政策研究中心所長Daniel Gros最新在外國媒體撰文警告，當特朗普決定「晒冷」加徵中國所有進口貨品關稅、並於9月1日生效後，最少可以說，中美貿易衝突已成為「新常態」。不過，結局恐怕是美國受到的傷害會大過中國！



他指出，根據歷史，雙邊貿易戰從來都沒有贏家。在特朗普未就任總統前，美國對工業產品進口的關稅稅率平均僅2%左右。在特朗普對中國展開貿易戰後，目前整體關稅不算加得很多，因為中國佔全美國進口貨品的份額約25%，而25%關稅影響着一半由中國進口至美國的貨品，即只有12.5%美國進口貨品受累。換言之，整體來看，全美國的平均進口關稅大約只增加3個百分點，即由過去約2%，升至大約5%。



不過，他解釋，上述所謂「平均」關稅，其實是一個誤導指標，因為經濟理論已指明，關稅對消費者及生產者帶來的負面影響是不對等的。舉例來說，將關稅倍增，會導致超過一倍的損失(經濟學名詞為：「無謂損失(Deadweight loss)」)。簡而言之，特朗普對中國逾半貨品開徵25%關稅，雖然與全美國進口貨品相比只是小部分，但嚴重程度一定多過上述所說的「整體關稅上升3個百分點」。



事實上，很多已發展的工業國家都會對特定貨品收取較高的進口關稅，但按國際慣例，15%以上通常被視為「關稅頂」，而不會是25%，該些涉及15%以上關稅的貨品佔整體進口貨品比例也不足1%。換言之，特朗普對中國開徵的關稅佔整體比重十分高！



【美國消費者終要「埋單」】

再者，特朗普的關稅明顯只是針對中國：25%關稅只會由中國生產者承擔，不是歐洲、南美洲，或亞洲其他競爭者，如此的「特定國家關稅」相等於對所有進口產品徵收關稅，同時為中國以外的競爭者提供生產補貼，這種補貼由美國消費者以更高的價格支付！原因很簡單，既然中國進口貨品要額外抽25%關稅，由非中國(其他國家)生產者進口的貨品沒有理由不加價，甚至可以加價至25%，在美國依然有競爭力，即美國消費者要接受各類產品的大範圍加價。



上述是「直接影響」，特朗普對中國加徵關稅對消費者價格是有「間接影響」的，可能較美國官方估計價格僅受0.1%直接影響要大得多。理由亦很簡單，Gros反問，這些「特定國家關稅」間接而有害的影響是：為何多年來全球有所謂「最惠國待遇」？這就是全球貿易系統的基石！正正有了最惠國待遇，才有全球供應鏈，價格才能在競爭下便宜。目前的間接影響就是「最惠國待遇」蕩然無存。



【中國產品不會刻意減價】

再者，之前有不少研究已建議，中國生產者不會因特朗普加關稅而大幅度明顯減價，就算他們劈價，對美國消費者也只會有輕微好處！原因又是很簡單，就是上述提及，中國競爭對手可以加價的問題。正因對手能加價，中國生產者根本沒有必要自己「燒錢」減價。更甚的是，那些與中國競爭的進口產品價格上漲，可能遠遠超過中國減價對美國消費者的微弱收益。



反過來，就中國而言，特朗普加徵關稅對中國經濟的影響很微，因為中國需要由美國進口的貨品佔整體少於1/10，即使中國實施報復關稅，對經濟影響也很微，因中國已減低了全球其他國家的進口關稅。舉例來說，以美國農產品而言，中國是輕易找到替代國，例如由巴西進口。



【「非關稅」措施也難成功】

他指出，正因如此，美國對中國也開始採取「非關稅」措施，例如禁止美國企業向華為出售產品。無錯，特朗普仍表示，美國供應商仍能繼續供應華為所需申請許可證。不過，該些公司明知美國政府針對華為，雙方一定不會簽訂長期合同。與此同時，中國政府和企業將加倍努力，在採購關鍵技術部件方面獨立於美國。



可以預見的話，上述「實體名單」今後將成為中美貿易的重要隱患。這種只針對中國的障礙，後果也是與「特定國家關稅」一樣，特朗普將要付上高成本。



【Daniel Gros是何方神聖】

Daniel Gros自2000年開始，成為歐洲政策研究中心所長，為歐洲議會的顧問，並為歐洲系統風險理事會(ESRB)會員，是全歐洲最具名氣及精英經濟學家之一。



在出任所長前，他曾任職國際貨幣基金組織(IMF)及歐盟委員會，為包括英國、美國在內的政府提供顧問意見，並為國際金融組織的報告編輯，絕對稱得上歐盟頂級經濟學家。

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