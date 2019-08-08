【人仔續挫】香港銀行同受累　盈利恐大跌

人民幣匯價疲弱，由中國官方開出的中間價，周四(8月8日)兌每美元插穿七算，是超過11年以來首次，市場擔心內地當局會放任人民幣下跌，料短期會下試7.2關口。券商花旗憂慮人民幣貶值的副作用會蔓延至香港銀行，拖累其內地貸款業務。



近日人民幣匯價波動，花旗預計，離岸人民幣將大幅貶值至7.5水平，惟不少香港銀行持有大量人民幣存款或資產，料相關資產的盈利能力將會降低，而內地企業的外幣債務將進一步膨脹，帶來資產質素惡化隱憂。



●最壞情況盈利恐跌六成

該行又指，人民幣貶值將使港銀的人民幣貸款業務顯著放緩，帶來盈利下行風險。根據該行對亞洲宏觀經濟放緩分析，若計入淨息差收窄10點子及貸款增長減慢5個百分點等因素，港銀每股盈利會較原來預測，有二至六成的潛在跌幅，而且東亞銀行風險較高，予其「沽售」評級，目標價為20.7元，較周四收市價21.15元，有逾2%下跌空間。



人民幣中間價周四低開43點子至7.0039兌每美元，儘管內地當局棄守七算，但未有觸發人民幣新一輪跌勢，在岸人民幣全日收市僅跌29點子，至7.0443。離岸人民幣日內收復7.1關口，於亞洲時段更反彈21點子，報7.0710。有交易員透露，盤中有中資大行托價手影，助推升人民幣。



●人幣仍有貶值壓力

西太平洋銀行亞洲宏觀策略主管張淑嫻認為，人民幣現貨匯率在本周初破七後，中間價失守七算僅屬時間問題，反映人民銀行不介意人民幣貶值，受中美貿易戰升級影響，展望人民幣仍有貶值壓力。



華僑銀行經濟學家謝棟銘則指，人行企圖淡化特定心理關口的意義，目前人民幣兌美元沒有清晰底線，料匯價會逐步下試，下一個重要關口或是7.2。值得注意，周四彭博計算的CFETS人民幣匯率籃子指數報91.99，為有紀錄以來首次跌穿92。

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