就在剛剛　「股神」一下子帳面勁輸78億

外國傳媒報道，「股神」有份持股的食品公司卡夫亨氏宣布，延遲公布第2季業績，同時披露需要大幅撇帳12.2億美元。



資料顯示，「股神」持有約3.25億股，佔卡夫亨氏約26%，以周三(7日)收市30.87美元計，市值約100億美元。該股目前報26.87美元，即「股神」一下子帳面就勁蝕約10億美元(約78億港元)。



卡夫亨氏新上任的行政總裁Miguel Patricio表示，今年上半年經歷的盈利下降程度，是可以接受的，接下來有重大工作，需要訂下戰略優先次序，以改變業務軌道。



回看今年2月，卡夫亨氏公布，去年第4季勁蝕126億美元，主要是為資產作出154億美元非現金減值。該公司同時宣布削減季度派息，並披露接獲美國證交會(SEC)的傳票，調查其採購部門的會計政策，消息導致其股價曾大插26.3%，報35.51美元。



當時「股神」已持有約3.25億股，目前卡夫亨氏股價低見26.87美元，意味着「股神」損失不菲。

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